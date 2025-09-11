

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت پیامبر اکرم (ص)، محله صدرآباد میزبان جشنواره‌ای متفاوت با حضور فعالان اجتماعی و فرهنگی محله بود.

حسین ابراهیمی، فعال اجتماعی محله گفت: ما سال‌هاست هفته وحدت را جشن می‌گیریم، اما امسال با اقدامی نو، ۲۰ غرفه متنوع از فعالان محله راه‌اندازی کردیم.

وی افزود: این غرفه‌ها شامل موضوعات کودک، حجاب، مهدویت، سلامت، مشاوره، مددکاری، خدمات و خادمیاری رضوی است و هدف اصلی، ایجاد فضایی برای نمایش فعالیت‌های نوجوانان و جوانان محله و دیده شدن تلاش‌ها و زحمات آنهاست.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین این برنامه فرصتی برای مردم فراهم می‌کند تا در کنار مشاهده فعالیت‌های محله، چند ساعتی شادمانی و تفریح را تجربه کنند.

وی بیان کرد: این تجربه تازه نقطه شروعی برای برنامه‌های آینده است و در صورت موفقیت، سال‌های بعد با کیفیت و تنوع بیشتر ادامه خواهد یافت.

جشنواره با استقبال شهروندان محله صدرآباد همراه بود و غرفه‌های متنوع توانستند توجه خانواده‌ها و کودکان را جلب کنند، به طوری که هم‌زمان با سرگرمی، پیام‌های فرهنگی و مذهبی نیز به مخاطبان منتقل شد.