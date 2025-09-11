پخش زنده
امروز: -
عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ایلام- چوار- ایوان با اعتبار ۱۴۸ میلیارد تومان، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام از بهسازی، ایمنسازی و روکش آسفالت در محور مواصلاتی ایلام- چوار- ایوان با هدف ارتقای سطح ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه با اعتبار تخصیص یافته ۱۴۸ میلیارد تومان خبر داد.
سید زاهدین چشمه اظهار کرد: هماکنون عملیات اجرایی روکش آسفالت و ایمنسازی محور ایلام- چوار از پلیس راه به سمت شهرستان چوار به عنوان نقطه شروع این طرح در حال انجام است.
وی افزود: این طرح در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر اجرا خواهد شد و هدف اصلی از اجرای آن، افزایش چشمگیر سطح ایمنی در یکی از محورهای پرتردد استان است.
چشمه خاور اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر حوادث جادهای، گام مهمی در زمینه تسهیل تردد وسایل نقلیه درون استانی و همچنین افزایش رضایتمندی کاربران جادهای خواهد بود.