به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ رضا شمسائی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت گزارش چند فقره سرقت، ۳ سارق حرفه‌ای منازل را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان ۲۸، ۲۵ و ۳۱ ساله در تحقیقات انجام شده به ۷ فقره سرقت از منازل اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از شهروندان خواست هشدار‌های انتظامی درخصوص پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.