احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان موافقت کرد زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب به زودی در اختیار اهالی این رشته قرار بگیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی، دور دوم نشستهای خود را در حالی برگزار میکند که امروز (پنجشنبه ۲۰ شهریور) به بررسی وضعیت حضور کاروان ورزش ایران در بازیهای جهانی ۲۰۲۵ چنگدو پرداخت و جلسه کارشناسی فدراسیون گلف را هم برگزار کرد.
نوبت نخست این جلسات که به ریاست احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، به بازیهای جهانی اختصاص داشت. بازیهای جهانی یک رویداد بینالمللی چند رشتهای است که برای رشتههای غیرالمپیکی تعریف شده است؛ رشتههایی که در فهرست بزرگترین فستیوال ورزشی دنیا قرار ندارند، اما این میدان فرصتی برای آنها ایجاد کرده تا یک فضای رقابتی بزرگ را در سطح و کیفیتی بالا، مشابه به بازیهای المپیک تجربه کنند.
در ادامه نشستهای کارشناسی این روز، جلسه تخصصی فدراسیون گلف برگزار شد. محور اصلی این جلسه به بررسی وضعیت حضور تیمهای ملی این رشته برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان و بازیهای آسیایی ناگویا که به ترتیب مهر ماه سال جاری و تابستان سال آینده برگزار میشود، ارتباط داشت.
این برای نخستین بار در طول تاریخ صد ساله فعالیت ورزش گلف در ایران است که مقرر شده تیمهای ملی کشورمان حضور در رویدادهای مهم چند رشتهای قاره آسیا را تجربه کنند. قرار گرفتن ورزش گلف در فهرست بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اتفاق درخور توجهی است که با دستور وزیر ورزش و جوانان انجام شده تا نقطه عطفی برای پیشرفت هر چه بیشتر این رشته باشد.
فدراسیون گلف نیز با هدف حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی پیشرو، سرمربیان تیمهای ملی مردان و زنان را به دورههای بازآموزی در آمریکا اعزام کرده تا بتواند به خروجی بهتری در این دو میدان حساس برسد.
نشست وزارتیها با مسئولان فدراسیون گلف در شرایطی برگزار شد که حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف برنامههای این فدراسیون را به طور کامل تشریح کرد و دغدغه اصلی این فدراسیون را کمبود زمین چمن گلف برشمرد. درخواست وی از وزارت ورزش و جوانان اختصاص زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب به این فدراسیون بود که موافقت وزیر ورزش و جوانان را به همراه داشت و مقرر شد به زودی این زمین در اختیار اهالی این رشته قرار بگیرد.
مطالبه دیگر مسئولان فدراسیون گلف، چمن کردن زمینهای گلف استان خوزستان بود که قدمتی دیرینه دارد و از استاندارد کامل برخوردار است. در این خصوص نیز دکتر دنیامالی قول مساعد داد طی رایزنی با مقامات استانی بتوانند به هدف مورد نظر برسند.
دنیامالی در جمع بندی خود از جلسه تخصصی با فدراسیون گلف گفت: ما باید در رشته گلف یک کار ماندگار انجام بدهیم. اعتقاد دارم که میتوانیم از ظرفیتهای امور اراضی و دولت در خصوص ساخت زمین چمن گلف و حتی زمین مینی گلف در سراسر کشور استفاده کنیم. هر چند که بر این باورم نباید تنها متکی به منابع دولتی باشیم و از فرصتهایی که بخش خصوصی و مدیریت شهری هم دارد، بهره ببریم.
وی با بیان این که ورزش گلف به رغم قدمت بسیار طولانیاش در ایران آن طور که باید بین مردم شناخته شده نیست، افزود: اسم ورزش گلف به گوش مردم ما آشناست، اما در عمل این طور نیست. شاید روزی ورزش تنیس هم این طور بود، اما به مرور زمان به جامعه شناسانده شد. در مورد گلف هم ما باید طوری حرکت کنیم که مردم سمت این رشته بیایند. گلف یک ورزش خانوادگی است و درصد جذب مخاطب آن بالاست. خود من به شخصه نشستهایی را ویژه ورزش گلف با استانداران خواهم گذاشت تا با احداث زمین گلف و مینی گلف، به توسعه این ورزش کمک کنیم. مهمتر از همه این که در موضوع طرح آمایش سرزمینی هم مکلف به توسعه این رشته هستیم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان خطاب به مسئولان فدراسیون گلف، چند نکته کلیدی را تاکید کرد و گفت: ما از فدراسیون گلف انتظار داریم که از توانمندی ایرانیهای مقیم خارج از کشور که در این رشته فعال هستند استفاده کند. به هر حال چه در بحث مربیگری و چه استفاده از لژیونرها باید برای اعتلای ورزش کشور بهره ببریم. در بخش بانوان نیز توقع میرود، توجه ویژهای داشته باشید و آنها را به اندازه پسران برجسته کنید. اعزام تیمهای ملی به بازیهای آسیایی جوانان و ناگویا نشان دهنده اعتماد ما به این رشته است. به زودی دستور واگذاری زمین گلف مجموعه انقلاب را هم به فدراسیون میدهیم تا برنامههای این فدراسیون در شرایط بهتری دنبال شود.
بر اساس این گزارش تعداد نشستهای کارشناسی وزارت ورزش و جوانان با فدراسیونهای به عدد ۹۰ رسید. سید محمد شروین اسبقیان معاون حرفهای و قهرمانی، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع، محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان بازیهای آسیایی ناگویا، رضا شجیع مدیر مرکز نظارت بر تیمهای ملی در این جلسات حضور داشتند.