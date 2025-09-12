به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،مدیر جهاد کشاورزی صحنه گفت : در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، با تلاش همکاران امور اراضی شهرستان و مرکز، ۴۲ مورد تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاهای دهلق و سردهلق از توابع دهستان خدابنده‌لو قلع‌وقمع شد.

این عملیات شهریورماه امسال با حضور نماینده دادستان، نیروهای انتظامی، رئیس امور اراضی شهرستان و سایر اعضای مرتبط انجام گرفت و در نتیجه بیش از ۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.