به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شهر خوی به عنوان زادگاه پهلوان نامدار پوریای ولی، برای نخستین بار در استان آذربایجان غربی میزبان جشنواره دانش‌آموزی پهلوانک‌ها و خردسالان کشتی آزاد و فرنگی شد. این رویداد ورزشی که با محوریت هیئت کشتی استان و همکاری اداره کل ورزش و جوانان برگزار گردید، طی دو روز و با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر خردسال از ۱۷ شهرستان استان در سالن دو هزار نفری شهید چمران خوی دنبال می‌شود.

حسن یوسف‌زاده، رئیس هیئت کشتی استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، این جشنواره را نقطه عطفی در مسیر توسعه کشتی آذربایجان غربی دانست و گفت:«برگزاری نخستین جشنواره دانش‌آموزی در رده‌های پهلوانک‌ها و خردسالان، فرصتی استثنایی برای شناسایی استعداد‌های تازه و ارتقای آموزش پایه در کشتی استان به شمار می‌رود. حضور گسترده تیم‌ها و استقبال خانواده‌ها نشان می‌دهد که این رشته ریشه‌دار همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارد.»

یوسف‌زاده افزود: «کشتی آذربایجان غربی با پشتوانه قهرمانان ملی و پیشکسوتان برجسته، همواره در سطح کشور اثرگذار بوده است. اجرای چنین جشنواره‌هایی می‌تواند به تربیت نسلی تازه از کشتی‌گیران کمک کند و در آینده نزدیک شاهد افتخارآفرینی آنان در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.»

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی نیز با تأکید بر اهمیت میزبانی این مسابقات گفت: «خوی با توجه به پیشینه تاریخی و امکانات ورزشی خود، ظرفیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های کشتی استان و حتی کشور تبدیل شود. این جشنواره، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان هیئت کشتی استان و اداره ورزش شهرستان است.»

در حاشیه این رویداد، کادر فنی و سرپرستان تیم‌ها نیز سطح مسابقات را مطلوب ارزیابی کرده و تاکید کردند که رعایت قوانین رسمی و برگزاری منظم رقابت‌ها، موجب ارتقای کیفیت این جشنواره شده است.

این رقابت‌ها در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی، شور و هیجان خاصی به فضای سالن بخشیده و نگاه‌ها را به سمت استعداد‌های خردسال استان معطوف کرده است. برگزاری این جشنواره، علاوه بر کشف استعداد‌های نوظهور، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ پهلوانی و گسترش ورزش اول کشور در میان کودکان و نوجوانان استان فراهم آورده است.