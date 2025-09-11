پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا تا اوایل هفته آینده جوی آرام و پایدار را در استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، زینب اکبری گفت: بر اساس نقشهها و الگوهای دریافتی از فردا ۲۱ شهریور تا اوایل هفته پیش رو جو استان در شرایط آرام و پایداری قرار خواهد گرفت بنابراین پیش بینی میشود که آسمان در بیشتر ساعات روز صاف و آفتابی بوده و تنها برای مناطق شرقی استان رشد جزئی ابر و سرعت وزش باد دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: از نظر نوسانات دمایی برای فردا در برخی نقاط شاهد افزایش نسبی دماهای روزانه خواهیم بود، اما برای اوایل هفته تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمیشود.