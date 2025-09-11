پخش زنده
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام برای پیشرفت کشور گفت: اگر همه با باور و اعتقاد پشت سر رهبری و در یک مسیر مشترک حرکت کنیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر ملت ایران را نخواهد داشت و مشکلات مناطق محروم نیز با نگاه عادلانه و مشارکت همگانی برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان شامگاه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در پایان سفر به استان اردبیل، در گفتگوی تلویزیونی درباره مشارکت مردمی در ساخت مدارس و تغییر در روشهای آموزشی گفت: کودکان ذخایر گرانبهایی هستند که همچون معادن اگر کاویده شوند و به ظهور برسند، تواناییهای بیپایانی خواهند داشت. خداوند روح خود را در این انسانها دمیده و اگر این ظرفیتها مجال بروز پیدا کند، انسانهایی عالم، عزیز و توانمند پرورش خواهند یافت.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی افزود: اگر در جامعه نتوانستیم این ذخایر ارزشمند را به ظهور برسانیم، ریشه در آغاز مسیر آموزش از مهدکودک و مدرسه دارد. اگر آموزش در مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها درست طراحی شود، فقر، جهل و بسیاری از مشکلات اجتماعی به شکل امروز وجود نخواهند داشت. زمانی که شخصیت افراد سفت و سخت و غیرقابل تغییر شد، اصلاح دشوار خواهد بود. گفتوگو، رفتار درست و شکلدهی نگرش صحیح همه از مدرسه آغاز میشود.
آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: آموزش باید به گونهای باشد که بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان با این باور رشد کنند که باید برای آبوخاک، فرهنگ و جامعه خود عزت و سربلندی بیافرینند. روش آموزش، نوع رفتار و باوری که در مدارس شکل میگیرد، آینده کشور را میسازد. سرمایهگذاری در مدارس به معنای ساختن آینده فرزندان است و اگر آموزش درست طراحی شود، آیندهای روشن و امیدبخش در انتظار خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به دغدغههای جدی مردم استان در زمینه امکانات بهداشتی و درمانی و نیز زیرساختهای راه و حملونقل اظهار کرد: پیش از این سفر، کارهای کارشناسی و بررسیهای متعددی صورت گرفته بود و حتی نمایندگان استان نیز بارها این موضوعات را پیگیری کرده بودند. در شورای عالی اداری، جمعبندی این بررسیها توسط معاون اجرایی دولت اعلام شد و بر اساس آن نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای توسعه استان اردبیل تخصیص یافت.
آقای پزشکیان تصریح کرد: از این میزان، ۹ هزار میلیارد تومان برای راه و راهآهن اختصاص یافته است تا مسیر قطار به اردبیل متصل شود و مشکلات حملونقل جبران گردد. علاوه بر این، مذاکراتی نیز با سرمایهگذاران خارجی انجام شده تا خطوط ریلی استان به پارسآباد و سایر مناطق نیز گسترش یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت بهداشت و درمان در استان خاطرنشان کرد: برای این بخش نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است تا مضیقههای درمانی مردم استان برطرف شود. در کنار این اقدامات، تصمیماتی در حوزه کشاورزی و صنعت نیز اتخاذ شده است؛ بهویژه برای توسعه گلخانهها که تنها در ۳۰۰ هکتار از ۵۰۰ هکتار زمین، گلخانههایی با فناوری پیشرفته ایجاد خواهد شد.
آقای پزشکیان ادامه داد: سرمایهگذاران تعهد کردهاند که این طرحهای گلخانهای با هزینهای نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان در مدت سه تا پنج سال به بهرهبرداری برسند. افزون بر این، برای جلوگیری از زیان صنایع و کارخانهها در اثر قطعی برق و گاز، تصمیمات پشتیبانی و حمایتی نیز اتخاذ شده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مجموع توافقات و مصوبات این سفر به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد که حوزههای مختلفی، چون آب، برق، راه، بهداشت، درمان و توسعه کشاورزی را دربر میگیرد. در همین چارچوب ۳۶ تا ۳۸ پروژه مشخص به امضا رسیده که اجرای آنها آغاز خواهد شد.
آقای پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره تأمین انرژی مراکز صنعتی و دغدغه کارآفرینان و صاحبان سرمایه در استان اردبیل اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی دولت، رفع ناترازی انرژی و تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. در همین راستا، نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه برای حوزه انرژی استان در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور افزود: در سطح ملی نیز اقدامات گستردهای آغاز شده است؛ تاکنون برای بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی قرارداد امضا شده که حدود ۳۰ هزار مگاوات آن وارد مرحله اجرایی شده است. در حال حاضر ۲ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و ۲ هزار مگاوات دیگر در حال نصب است و پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۱۰ هزار مگاوات به شبکه سراسری افزوده شود.
آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: در هر استان تلاش میکنیم موانع نصب پنلهای خورشیدی را برطرف کنیم تا کارخانهها دغدغه انرژی نداشته باشند. این موضوع در اولویت جدی دولت است و با قدرت پیگیری خواهد شد تا واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان از تأمین انرژی، مسیر توسعه را ادامه دهند.
رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت درآمد سرانه در استان اردبیل و فشار معیشتی خانوادهها اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم دولت برای حمایت از معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ است که بهتازگی به چهار مرحله افزایش یافته و هر ماه برای هفت دهک جامعه پرداخت میشود.
آقای پزشکیان افزود: برای پایداری منابع این طرح، باید هزینهها و یارانههایی که بهصورت نادرست پرداخت میشوند اصلاح شود. بهعنوان نمونه، دهکهای بالای درآمدی نیازی به دریافت یارانه گاز، برق، سوخت یا کالاهای اساسی ندارند، بنابراین منابع حاصل از حذف یارانه غیرضروری در دهکهای بالا به کالابرگ اختصاص خواهد یافت تا همه مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، از این حمایت معیشتی بهرهمند شوند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: روند اصلاحی باید بهگونهای باشد که قیمتها در برخی کالاها برای دهکهای بالاتر واقعیتر شود و در مقابل، دهکهای پایین دغدغه معیشتی نداشته باشند. البته این موضوع در کوتاهمدت نیازمند بررسیهای کارشناسی و اقدامات اجرایی دقیق است، چرا که اگر ناقص و نادرست اطلاعرسانی شود، برداشتهای نادرست از آن شکل خواهد گرفت.
اقای پزشکیان در پاسخ به دغدغه مردم استان اردبیل درباره وضعیت جادهها و محورهای مواصلاتی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، برای مسیرهای ارتباطی استان اعتباری معادل ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که در مقایسه با اعتبارات عمرانی سالهای گذشته، چندین برابر محسوب میشود. این اعتبار در توافقات رسمی میان استاندار، معاون اجرایی دولت، مدیریت برنامهریزی در تهران و سایر مسئولان امضا و نهایی شده است تا مشکلات جادهای استان بهطور جدی پیگیری و رفع شود.
رئیس جمهور با اشاره به تأمین منابع مالی افزود: برخلاف گذشته که اعتبارات عمرانی استانها محدود به حدود هزار میلیارد تومان میشد، اکنون منابعی روشن و متعهد برای توسعه مسیرهای جادهای و ریلی اختصاص یافته است. هدف دولت در این سفر نه اعلام پروژههای متعدد و شعاری، بلکه تضمین عملی اجرای تعهدات با پشتوانه اعتباری مشخص است.
آقای پزشکیان ادامه داد: البته در این مسیر با مشکلاتی نیز مواجه هستیم؛ در دورهای به دلیل کمبود منابع، برق مردم قطع شد یا در تأمین گاز مشکل ایجاد شد. این وضعیت ناشی از کسریهای انباشتهای است که سالها جمع شده و امروز به نقطه لبریز رسیده است. مانند ظرفی که وقتی پر میشود، حتی یک قطره اضافه هم باعث سرریز شدن آن میشود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارها از جمله جنگ، گرما، کمبود بارندگی، ناترازی انرژی و چالشهای انباشته، باور من این است که با کمک مردم، پشتیبانی خداوند و رهبری مقام معظم رهبری، و همچنین با دانش و توان نخبگان کشور، میتوانیم با قدرت بر مشکلات غلبه کنیم و مسیر توسعه را هموار سازیم.
آقای پزشکیان در پاسخ به پرسش درباره توجه دولت به حوزه فرهنگ در کنار آموزش و آموزشهای فنی و دانشگاهی اظهار کرد: امروز گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه محوریتهایی همچون مسجد، مدرسه و مراکز بهداشت میتوانند بهعنوان کانونهای اجتماعی ایفای نقش کنند. اکنون بیش از ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد؛ به این معنا که به ازای هر هزار تا هزار و دویست نفر، یک مسجد فعال است. این ظرفیت باید بهگونهای بهکار گرفته شود که بتواند مشکلات فرهنگی، فکری، روحی و روانی جامعه را پاسخ دهد.
رئیس جمهور افزود: باور ما این است که یک مسلمان نمیتواند شب سر بر بالین بگذارد بیآنکه دغدغه همسایهاش را داشته باشد. نمازگزاری که تنها به عبادت فردی بسنده کند و نسبت به درد محله خود بیتفاوت باشد، به معنای واقعی به وظیفه اسلامی خود عمل نکرده است. اگر این باور در جامعه نهادینه شود، خواهیم دید که همه آستین همت بالا خواهند زد تا به یاری همدیگر بشتابند.
آقای پزشکیان تصریح کرد: مساجد میتوانند این مسئولیت را عملیاتی کنند و در قامت نهادهای اجتماعی، نقش مهمی در پشتیبانی از مردم داشته باشند. از نظر دولت نیز هر اقدامی که بتواند در این مسیر به مساجد کمک کند، در دستور کار قرار دارد. نباید اجازه دهیم جامعه به مرحلهای برسد که مسایل کوچک حلنشده به مشکلات بزرگ اجتماعی تبدیل شوند و در نهایت دولت مجبور به ورود شود؛ بلکه باید از همان سطح خانه، محله و منطقه مسایل را مدیریت کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: در این زمینه تجربه پزشک خانواده نیز قابل توجه است. معنای اصلی این طرح آن است که برای هر فرد در یک روستا یا شهر مشخص باشد چه کسی مسئول سلامت اوست. این نظام پاسخگویی سبب میشود دیگر تفاوتی میان غنی و فقیر، مذهبی و غیرمذهبی وجود نداشته باشد و همه در قالب بستههای خدمت تحت پوشش قرار گیرند.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار و اصلاح آموزشها گفت: اکنون اقدامات متعددی آغاز شده است، بهویژه در حوزه مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی. هرچند این مسیر هنوز آنگونه که انتظار میرود به نتیجه نرسیده، اما اولویت نخست ما مدارس بوده است. در همین راستا تلاش کردهایم هم از نظر فضا، هم تجهیزات و هم روشهای آموزشی تغییر ایجاد کنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته مهمترین بخش این روند، توانمندسازی معلمان است. چرا که اگر بهترین فضا و تجهیزات در اختیار باشد، اما معلم توان بهرهبرداری نداشته باشد، تفاوتی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین آموزش و توانمندسازی معلمان در اولویت جدی قرار گرفته و شبکههای آموزشی در این زمینه فعال شدهاند. امیدواریم با استمرار این تلاشها بتوانیم تغییرات مورد انتظار را در حوزه فرهنگ، آموزش و سلامت رقم بزنیم.
آقای پزشکیان با اشاره به نقش رسانه ملی در تحکیم فرهنگ وحدت و انسجام با اشاره به توصیههای حضرت امیرالمومنین (ع) در نهجالبلاغه تصریح کرد: رسانه ملی خیلی میتواند کمک بکند در رابطه با همین فرهنگ وحدت، انسجام، مشارکت و ایجاد همبستگی و معمولاً نباید به دنبال عیبجویی رفت و عیب پیدا کرد، بلکه وظیفه این است که خوبیها را گفت، خوبیها را درآورد و شکافها را پر کرد نه اینکه باز کرد یا عمیقتر نمود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت انسجام ملی اظهار کرد: اگر ما صادقانه مشکلات و نواقص خود را با مردم در میان بگذاریم، آنان همانگونه که در گذشته نیز همراهی کردهاند، باز هم در کنار ما خواهند بود. مردم زمانی از ما دلخور میشوند که تصور کنند عدهای خود را جدا میدانند. وظیفه ما این است که براساس عدالت با همه مردم برخورد کنیم، بدون توجه به قومیت، جنسیت، منطقه یا اعتقاد. تلاش میکنیم بیعدالتیها را از بین ببریم؛ از آموزشوپرورش و بهداشت و درمان آغاز کردهایم، از محلمحوری و دیدن همه افرادی که باید دیده شوند شروع کردهایم و مسایل معیشتی را نیز پیگیری میکنیم. منابع را بر اساس عدالت به مناطق محروم اختصاص میدهیم و تا امروز نیز در سفرهای استانی بیشتر به استانهایی مانند خراسان شمالی، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و اردبیل رفتهایم، نه به شهرهای برخوردار.
آقای پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: در نمازی که میخواندیم گفته میشد اگر جماعت دو یا چهار نفر باشد به توان ده هزار میرسد و اگر پنج نفر شود به میلیونها میرسد و وقتی هفت یا هشت نفر شود دیگر عدد قابل محاسبه نیست. آن زمان این سخنان برایمان تعجبآور بود، اما امروز در عرصه مدیریت روشن است که اگر جمعیتی با امام و قبلهای مشخص، پشت سر یکدیگر بایستند و هدف مشترک داشته باشند، هیچ قدرتی نمیتواند مانع آنان شود.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر وحدت داشته باشیم و پشت سر امام و رهبری بایستیم، باور و اعتقادمان را یکی کنیم و شانه به شانه حرکت کنیم، هیچ مانعی توان متوقف کردن این صف متحد را نخواهد داشت.