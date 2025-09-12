به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکز کرمانشاه ،در آستانه سال تحصیلی جدید، گروه‌های جهادی دانشگاه آزاد و پیام نور اسلام‌آباد غرب با مشارکت روزانه بیش از ۵۰ دانشجوی جهادگر خواهر و برادر، با رنگ‌آمیزی دیوارهای مدارس، برگزاری کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی، محیطی شاد و پویا را برای دانش‌آموزان مناطق محروم فراهم کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه گفت: هدف ما اجرای عملیات بهسازی، رنگ‌آمیزی، تعمیر میز و صندلی، تأمین تجهیزات نو و ایجاد فضایی شاد برای دانش‌آموزان است تا سال تحصیلی جدید را با نشاط آغاز کنند.

نظری با اشاره به مشارکت مردمی در اجرای این طرح، افزود: در سطح استان کرمانشاه، حدود ۲ هزار کلاس درس ساماندهی شده و برای آن حدود ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی و نزدیک به ۲ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های مردمی اختصاص یافته است.

مجموع هزینه‌ها بالغ بر ۷ میلیارد تومان خواهد بود.