به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، غلامی در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: طبق برنامه هفتم، توسعه نخیلات را نداریم، اما بحث حذف و جایگزینی اصلاح باغات قدیمی را داریم که با یارانه نهال و ایجاد مشوق‌هایی به باغداران کمک خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه خط ویژه مکانیزاسیون در قسمت زراعت و باغبانی جدا شده و خود باغبانی یک خط مکانیزاسیون دارد افزود: خواهشمندم باغداران از تسهیلات خط ویژه مکانیزاسیون و اعتبارات استفاده کنند.

غلامی با بیان اینکه ایران در زمینه خرما رتبه دوم سطح و رتبه سوم تولید را در سطح جهانی دارد گفت: ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خرما در جهان است و هم‌اکنون ۲۸۱ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت نخیلات قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ میزان تولید خرما به یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن برسد که بیانگر رشد ۲۰ درصدی نسبت به گذشته است.

وی با اشاره به اهمیت صادرات خرما خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲۳ هزار تن خرما به بازار‌های جهانی صادر شده است که جایگاه این محصول را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.

غلامی بیان کرد: در سیاست‌های کلان وزارتخانه نیز موضوع زنجیره ارزش خرما دنبال می‌شود تا از مرحله تولید تا فرآوری و صادرات، برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم صورت گیرد.