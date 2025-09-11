پخش زنده
۲.۵ کیلومتر روکش آسفالت محور امام قیس به سمیرم اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن با اشاره به تلاش برای افزایش سطح کیفی راههای فرعی و روستایی در شبکه راههای شهرستان گفت: با توجه به مطالبات مردم و ایجاد تسهیل در تردد کاربران جادهای، اجرای دو نیم کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در محور کمربندی امام قیس و محور امام قیس به سمیرم در حال اجراست.
عادل تقی زاده با اشاره به جهاد آسفالت در شهرستان بروجن گفت: تلاشها تا آخرین روزهای فصل کاری در مجموعه راهداری ادامه خواهد داشت.