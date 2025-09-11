به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: پس از سال ها انتظار طرح گاز رسانی به مجتمع دامداری شفق فریمان حضور سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی و برخی مسئولان ادارات فریمان آغاز شد.

مهدی ناصری افزود: این طرح به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار ۶ میلیارد تومان تا سه ماه دیگر انجام خواهد شد.

وی افزود: اشتراک گذاری مشترکان قبل از ۲۲ بهمن امسال خواهد شد و حدود ۱۵۰ عضو مشترک از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.