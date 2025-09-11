پخش زنده
با ورود سامانه خنک و بارشی، هوای برخی مناطق گیلان بارانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی استان گفت: با ورود سامانه خنک و بارشی از غروب امروز به گیلان، بارشهای رگباری در برخی مناطق استان آغاز شده و ادامه دارد.
محمد دادرس با بیان اینکه فردا بارش باران در استان شدت میگیرد افزود: سامانه خنک و بارشی تا اواسط هفته آینده در گیلان ماندگار است.
وی از صدور هشدار زرد از سوی اداره کل هواشناسی خبر داد و از مسافران و گردشگران خواست با توجه به شدت بارشها و احتمال بالا امدن سطح آب رودخانهها، از تردد و استقرار در حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا با ارتفاع موج ۱۸۰ سانتی متر مواج و طوفانی و تا اواسط هفته آینده برای شنا و فعالیتهای دریانوردی نامناسب است.