توزیع ۵۰۰ بسته تحصیلی و آموزشی در سراب

به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت رسول اکرم (ص) و در آستانه بازگشایی مدارس ۵۰۰ بسته تحصیلی ، آموزشی و حمایتی در بین مددجویان کمیته امداد سراب توزیع شد.