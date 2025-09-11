به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت رسول اکرم (ص) و در آستانه بازگشایی مدارس ۵۰۰ بسته تحصیلی ، آموزشی و حمایتی در بین مددجویان کمیته امداد سراب توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عباس شفاعتی رئیس کمیته امداد سراب گفت:به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت رسول اکرم (ص) و در آستانه بازگشایی مدارس ۵۰۰ بسته تحصیلی ، آموزشی و حمایتی شامل کیف، کفش و انواع لوازم التحریر به ارزش ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به همت خیران نیک اندیش حسینیه اعظم مکتب العباس (ع) تهران در بین مددجویان کمیته امداد سراب توزیع شد.