رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز از آغاز کشت دوم محصولات کشاورزی در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، صالح محمدی گفت: برخی شالیکاران پس از پایان یافتن برداشت برنج، پرورش راتون را در شالیزارهای شان با استفاده از آبهای سطحی و حاصل از بارندگی اغاز کردهاند.
وی افزود: بر اساس پیش بینیها چنانچه بارشهای خوبی داشته باشیم و کشاورزان طبق برنامه کارشناسان جهاد کشاورزی عمل کنند، امسال ۵۰ هزار تن راتون، ۷۰ هزارتن انواع سبزی، در مجموع ۱۲۰ هزارتن محصول در قالب کشت دوم در گیلان تولید خواهند کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه با آبیاری باقیمانده ساقه دروشده برنج و رشد دوباره آن، راتون که برنج با کیفیت تری است، تولید میشودافزود: شالیکاران با شخم زدن شالیزارها و کشت انواع گیاهان علوفهای و گیاهانی، چون پاچ باقلا، باقلای برکت، سیر و انواع سبزی، سبد تولیدات کشاورزی استان را پرتر و به اقتصاد خانوار خود کمک میکنند.