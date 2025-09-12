به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌ونهمین جلسه امور آب وزارت نیرو با موضوع «بهبود وضعیت هوا و بارورسازی ابرها» روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مدیران وزارت نیرو، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت مدیریت و توسعه منابع آب ایران و مدیران حوضه‌های آبریز برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر جوانبخت بر لزوم اجرای پژوهش‌های علمی و تخصصی در زمینه تعدیل وضعیت هوا، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین باران‌زایی، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی، دانشگاهی و نظامی و همچنین بررسی طرح‌های ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی تأکید کرد.

محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه داد. او مأموریت اصلی سازمان را مدیریت بهینه منابع آب جوی با فناوری‌های نوین، توسعه تجهیزات زمینی، هوایی و فضایی، تدوین برنامه‌های کلان و استاندارد‌های فنی، مقابله با مداخلات جوی مخرب و تقویت همکاری‌های علمی داخلی و بین‌المللی عنوان کرد.

جوادیان‌زاده افزود: برای اجرای برنامه‌های پنج‌ساله سازمان، از جمله ایجاد شبکه ملی پایش جوی، توسعه دیسپاچینگ ملی، بهبود بهره‌وری عملیات و ارتقای پژوهش و نوآوری، حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که بدون فشار مالی جدید به دولت و بر اساس قوانین و مصوبات موجود قابل تأمین خواهد بود.

وی همچنین گزارش عملکرد سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، در مجموع ۳۷ پرواز عملیاتی بارورسازی ابر‌ها با استفاده از هواپیما‌های آنتونوف در مناطق شمال‌غرب، جنوب‌غرب، تهران و شمال‌شرق، و ۵۰ پرواز با پهپاد‌ها در حوضه‌های زاینده‌رود، کوهرنگ، خراسان جنوبی، فارس و بوشهر انجام شد. علاوه بر این، ۶۲۶ ژنراتور زمینی در ۲۳ استان کشور برای اجرای پروژه بارورسازی ابر‌ها به کار گرفته شد.

در پایان جلسه، حاضران با تأکید بر وظایف قانونی برنامه هفتم توسعه، بر حمایت از فعالیت‌های سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در زمینه استحصال آب‌های جوی و کاهش تبخیر اعلام پشتیبانی کردند.