سمیه سلیمانی شیجانی گفت: کتاب «فرار ماردوش» رمانی با نگاهی انسانی و بومی در بحبوحه انقلاب اسلامی، از نگاه یک نوجوان است.
نویسنده کتاب«فرار ماردوش»در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر در حوزه ادبیات نوجوان با روایتی داستانی، احساسی و بومی، مخاطب را به سال ۱۳۵۷ و فضای پرتنش انقلاب اسلامی ایران میبرد.
وی گفت: در این رمان نوجوانی به نام علی همراه خواهرش نرگس درگیر فعالیتهای انقلابی و مبارزه با ظلم و استبداد میشود.
سلیمانی افزود: روایت این رمان در یکی از شهرهای استان گیلان، با فضاسازی دقیق از زندگی مردم ساحلی، بهویژه صیادان، شکل گرفته است.
این نویسنده گفت: کتاب داستانی ایرانی در دل گیلان با بهرهگیری از عناصر فرهنگی بومی مانند غذاهای محلی، لهجههای منطقهای و نمادهای سنتی، فضایی زنده و ملموس از آن دوران خلق کرده است.
وی با اشاره به متن داستان افزود: در جریان داستان، علی و نرگس در حالی که اعلامیههای انقلابی را زیر بستههای غذایی پنهان کردهاند، به وسیله خان محلی و یکی از افرادش دستگیر میشوند.
سمیه سلیمانی شیجانی گفت: شرط خان برای آزادی آنها، عقد اجباری نرگس با اوست؛ در غیر این صورت، بچهها را به شهربانی لو خواهد داد و این تهدید، خانواده را در موقعیتی دردناک قرار میدهد و تصمیمگیری برای نجات دختر، محور اصلی روایت را شکل میدهد.
وی با بیان ین که شخصیتهای اصلی داستان شامل علی، نرگس، اصلانخان و والدین علی است، افزود: علی نوجوانی ۱۳ ساله و راوی داستان است که با شجاعت در برابر ظلم ایستادگی میکند و نرگس، خواهر ۱۵ سالهاش، نماد مقاومت زنانه در برابر زور و تحقیر است.
سلیمانی شیجانی گفت: اصلانخان، شخصیت منفی داستان، با نمادهایی، چون «مارهای روی شانه» و «ماهیهای مرده» به تصویر کشیده شده که نشاندهندهی فساد، خفقان و خشونت حاکمان در دوران پهلوی است.
وی افزود: زبان داستان ساده و روان است، اما در لایههای زیرین خود، مفاهیم عمیق اجتماعی و اخلاقی را منتقل میکند. سبک روایت اولشخص از زبان علی، موجب همذاتپنداری مخاطب با احساسات و ترسهای او میشود.
نویسنده «فرار ماردوش» گفت: این کتاب برای نوجوانان علاقهمند به داستانهای تاریخی، بومی و اجتماعی بسیار مناسب است
سمیه سلیمانی شیجانی با اشاره به ویژگیهای برجسته کتاب افزود: این اثر ضمن تلفیق فرهنگ بومی شهرهای شمالی با مفاهیم پهلوانی برگرفته از شاهنامه و فضاسازی دقیق از زندگی صیادان در دوره پهلوی به روایت پرکشش و احساسی برای جذب نوجوانان و بزرگسالان تلاش میکند.
وی گفت: پرداختن به زمینههایی مانند ظلم، مقاومت، خانواده، فداکاری و انتخابهای اخلاقی در شرایط سخت، از دیگر مواردی است که این اثر به آن اشاره شده است.
کتاب «فرار ماردوش» به قلم سمیه سلیمانی شیجانی در چهارمین دوره جایزه ادبی شهید ندرزگو به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
این اثر کاری از انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل است.