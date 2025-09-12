به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: تاکنون ۷۰ درصد از محصول فندق باغ‌های گیلان، معادل بیش از ۱۷ هزار تن فندق برداشت شده است.

وی با بیان اینکه برداشت فندق در استان از اواخر مرداد آغاز شده و تا مهر ماه ادامه خواهد داشت، افزود: پیش بینی می‌شود ۲۶ هزار تن محصول فندق به ارزش ۶۵ هزار میلیارد ریال از باغ‌های گیلان برداشت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان بیش از ۲۱ هزار هکتار باغ فندق و ۵۹ هزار تولید کننده فندق دارد گفت: گیلان با داشتن ۸۵ درصد از سطح زیر کشت و تولید فندق کشور، رتبه اول تولید این محصول در کشور را داراست.

صالح محمدی افزود: شهرستان رودسر با داشتن ۱۵ هزار هکتار باغ فندق، پایتخت فندق کشور است.