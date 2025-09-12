پخش زنده
فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۱۵ سارق و مالخر اماکن خصوصی با ۴۲ فقره سرقت و کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در ۳ عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمد نعمتی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای مسکونی و خانه باغها و سیم و کابل در تبریز مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ باسمنج قرار گرفت و متهمان سابقهدار شناسایی و طی ۳ عملیات جداگانه دستگیر و به ۴۲ فقره سرقت از خانه باغها و ساختمانهای مسکونی نیمه کاره در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.
وی افزود: ماموران کلانتری ۲۵ کندرود در یک عملیات پلیسی یک سارق اماکن خصوصی را دستگیر کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز گفت: ۹ دستگاه ماینر قاچاق از یک خانه باغ کشف و با دعوت از اداره برق شهرستان تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان گردید.