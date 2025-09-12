سومین جشنواره کشتی آزاد و فرنگی پهلوانک‌ها و خردسالان گلستان برگزار شد

سومین جشنواره کشتی آزاد و فرنگی پهلوانک‌ها و خردسالان استان گلستان با هدف توسعه و شناسایی استعداد‌های پایه و به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم پهلوان شاهپور گودرزی از ۱۹ لغایت ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان برگزار شد.