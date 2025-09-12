پخش زنده
سومین جشنواره کشتی آزاد و فرنگی پهلوانکها و خردسالان استان گلستان با هدف توسعه و شناسایی استعدادهای پایه و بهمنظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم پهلوان شاهپور گودرزی از ۱۹ لغایت ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علیاکبر بصیرنیا، رئیس هیأت کشتی استان گلستان گفت: در این دوره از جشنواره، حدود ۶۰۰ کشتیگیر خردسال و پهلوانک از ۱۳ شهرستان استان در ۱۳ وزن مختلف به رقابت پرداختند.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقای سطح فنی، ایجاد انگیزه در نونهالان و ترویج فرهنگ پهلوانی در استان عنوان کرد.