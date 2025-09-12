پخش زنده
امام جمعه گمیشان گفت: قرآن کریم مسلمانان را به وحدت و دوری از اختلاف سفارش میکند و تنها با تقوا و یکپارچگی میتوان به عزت دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، آخوند نورنیاز نبوی زاده، در محفل انس با قرآن کریم به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در گمیشان، گفت: قرآن کریم بر ما حکم میکند که وحدت داشته باشیم و از اختلاف دوری کنیم، زیرا وحدت باعث عزت و اقتدار مسلمانان خواهد شد.
وی، با اشاره به توصیههای پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر (ص) ما را به داشتن تقوا سفارش کردهاند، تقوا به معنای انجام اوامر الهی و پرهیز از نواهی است. هدف ما باید توحید، وحدت کلمه و عبادت خاص خداوند متعال باشد.
امام جمعه گمیشان، ادامه داد: شریعت اسلام بر برادری میان مسلمانان تأکید دارد و رسول اکرم (ص) فرمودهاند: مسلمان برادر مسلمان است. باید صفوف مسلمین را با اتحاد و یکپارچگی مستحکم کنیم و همچون اعضای یک بدن، نسبت به درد و رنج یکدیگر حساس باشیم.
آخوند نبوی زاده تصریح کرد: وظیفه همه ماست که از کینه و اختلاف دوری کنیم و زندگیمان بر پایه سلامتی، اتحاد و مهربانی باشد. ایمان کامل با محبت و مهربانی به دست میآید و خداوند آن حضرت را برای عدالت و گسترش اسلام فرستاده است.
وی در پایان افزود: خداوند پیامبران را برای ایجاد محبت و همدلی بین مسلمانان فرستاد و پیامبر خاتم (ص) نور اسلام در جهان گسترش داد.