پزشک بیمارستان کیش، گفت: مصرف خودسرانه دارو می‌تواند عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فرد به‌همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سروش بابیان اینکه مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها باعث مقاومت دارویی در بدن فرد می‌شود، گفت: متأسفانه یکی از مهم‌ترین علل مقاومت دارویی، مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، درحالی‌که در اغلب مواقع، بیمار نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها ندارد.

او با تأکید بر نقش مؤثر آموزش عمومی در کاهش مصرف خودسرانه دارو گفت: باید در این زمینه آموزش‌های هدفمند ارائه شود تا با تغییر باور‌های غلط، نگرش مردم اصلاح شود و دانش دارویی جامعه ارتقا یابد.