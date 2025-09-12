پخش زنده
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد: ایران، قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع براساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقضهای بی پروایی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در بیانیه خود در نشست اضطراری شورای امنیت تأکید کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
از برگزاری این نشست اضطراری سپاسگزارم، آقای رئیس. اجازه میخواهم در آغاز مراتب تبریک خود را به جمهوری کره بابت عهدهدار شدن ریاست شورای امنیت در ماه جاری ابراز دارم.
همچنین از پاناما بهخاطر ریاست موفق و مشارکتهای ارزشمند آن کشور طی ماه اوت قدردانی میکنیم. حضور نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر را در این نشست گرامی میداریم.
از الجزایر، پاکستان و سومالی نیز بهخاطر درخواست و حمایت از برگزاری این نشست قدردانی میکنیم و مراتب سپاس خود را از خانم دیکارلو، معاون دبیرکل، برای ارائه گزارش ارزشمند ایشان اعلام میداریم. ما با بیانیهای که نماینده ترکیه از جانب کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ایراد نمود، همراهی میکنیم.
بار دیگر موضع اصولی و خللناپذیر سازمان همکاری اسلامی را که ریشه در منشور آن دارد و از طریق مصوبات متوالی اجلاسهای سران و وزرای خارجه تقویت گردیده است، مورد تأکید قرار میدهیم؛ موضعی که هرگونه تجاوز علیه حاکمیت و امنیت دولتهای عضو را قاطعانه مردود میشمارد.
جدیدترین تجلی این موضع، قطعنامهای است که در پنجاهویکمین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ در استانبول به تصویب رسید. قطعنامه مزبور، حملات مسلحانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را بهطور قاطع و شدید محکوم نمود و از شورای امنیت خواست تا بهفوریت به این تهدید جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی رسیدگی کرده و بر اساس فصل هفتم منشور، تدابیر قاطعی برای واداشتن رژیم صهیونیستی به توقف فوری تجاوزات خود اتخاذ نماید.
آقای رئیس.
جمهوری اسلامی ایران بهطور قاطع و بیابهام، تجاوز تروریستی و حملات مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را که منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان فلسطینی و قطری گردید، محکوم مینماید و همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را با دولت قطر اعلام میدارد.
ایران قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع، بر اساس حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، در پاسخ به چنین نقضهای بیپروایی حمایت کرده و حق آن کشور برای اتخاذ تمامی تدابیر سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی لازم بهمنظور حفاظت از شهروندان، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را تأیید مینماید.
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است.
تداوم نسلکشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اقدامات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی آن علیه لبنان، سوریه و یمن، حمله جنایتکارانهاش علیه ایران و اکنون حمله نظامیاش به قطر، نشان میدهد که این رژیم تهدیدی فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بهشمار میآید.
آقای رئیس.
در تاریخ ۱۳ ژوئن، رژیم صهیونیستی با حمایت کامل ایالات متحده آمریکا و با استفاده از تسلیحات آمریکایی، جنگی گسترده که ناشی از تحریک قبلی نبود را به مدت ۱۲ روز علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت و زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را هدف قرار داد. علیرغم سه نشست اضطراری، این شورا به دلیل حمایت بیقید و شرط ایالات متحده آمریکا فلج گردید و اقدامی بهعمل نیاورد. این قصور، رژیم یاغی صهیونیستی را جسورتر ساخته تا بیمحابا و با مصونیت کامل به جنایات خود در سراسر منطقه ادامه دهد.
مایه تأسف است که شورای امنیت با غفلت از وظایف خود، عملاً به عادیسازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات جنایتکارانه آن در یمن، سوریه، لبنان، ایران و اکنون قطر مبادرت ورزیده است.
آقای رئیس.
نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی آشکارا سایر کشورهای منطقه را به تجاوز تهدید کرده و صریحاً اعلام نموده است که هر جا رهبران سیاسی حماس حضور داشته باشند، اسرائیل حمله خواهد کرد. اگر شورای امنیت امروز اقدامی صورت ندهد، کشور دیگری ناگزیر به فهرست تجاوزات اسرائیل افزوده خواهد شد و این رژیم بار دیگر با مصونیت کامل به ارتکاب اعمال تجاوزکارانه مبادرت خواهد کرد.
بنابراین، شورا نمیتواند در برابر چنین اعمال آشکار تجاوزکارانه سکوت اختیار نماید؛ بلکه باید قطعنامهای الزامآور ذیل فصل هفتم منشور به تصویب برساند که:
مقرر دارد استفاده غیرقانونی از زور و حملات مسلحانه رژیم اسرائیل نقض صلح و اعمال تجاوز طبق ماده ۳۹ منشور است.
این اعمال تجاوزکارانه را بهطور قاطع و بیابهام محکوم نماید.
رژیم اسرائیل را بهطور کامل مسئول نقض حاکمیت قطر بداند.
هشدار دهد که هرگونه تکرار آن اقدامات، تدابیر اجرایی را در پی خواهد داشت؛ و
تصریح کند که هرگونه حمایت نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی یا سیاسی، و یا حتی یا سکوت در قبال محکوم نکردن چنین تجاوزی، مصداق همدستی در تجاوز خواهد بود.
آقای رئیس.
قصور شورا در اقدام در این مقطع خطیر، بهمنزله چشمپوشی عمیق از مسئولیتهای آن و خیانتی به اصولی خواهد بود که سازمان ملل متحد بر پایه آنها بنیان نهاده شد. بیعملی، تنها متجاوز را جسورتر خواهد ساخت، حقوق بینالملل را تضعیف خواهد نمود و پیامی خطرناک از مصونیت از مجازات را در سراسر جهان مخابره خواهد کرد.
بر این باوریم که پایان دادن به جنگافروزی و جنایات رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه، بهویژه در غزه و فلسطین اشغالی، مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه از جمله از طریق قطع تمامی روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم، است.
جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت فوری اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی برای پاسخگو ساختن این رژیم در قبال نقضهای مستمر و فاحش هنجارهای بینالمللی تأکید میورزد.
سپاسگزارم، آقای رئیس.