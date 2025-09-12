پخش زنده
امروز: -
برنامه «راهی به آبادی» شبکه رادیویی ایران بر اساس سند تحول رسانه ملی مبتنی بر عدالت گستری و هویت محوری با حضور در شهرستانها و روستاهای ایران اسلامی با هدف معرفی جاذبههای متنوع فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین ظرفیتهای عظیم اقتصادی روستاها تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «راهی به آبادی» باحضور گزارشگر شبکه رادیویی ایران در اقصی نقاط میهن اسلامی ضبط میشود و معرفی آداب، رسوم و موسیقیهای محلی و همچنین بیان مشکلات و معضلات روستائیان و عشایر از دیگر بخشهای این برنامه شنیدنی است.
«راهی به آبادی» به تهیه کنندگی رامین جوادپور و گزارشگری عباس سنجری هر هفته روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۱۲:۴۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه رادیویی ایران پخش میشود.