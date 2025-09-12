پخش زنده
سازمان هواشناسی کشورپیش بینی کرد امروز و فردا در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استانهای ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز شامل تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید به همراه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
همچنین در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.
در شمال شرق کشور نیز امروز و فردا در برخی نقاط استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و وزش بادپیش بینی شده است.
از امروز تا یکشنبه، در شمال و سایر مناطق آذربایجان شرقی و غربی ابرناکی، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.