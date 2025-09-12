به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک مرد ۲۱ ساله در ارتفاع ۴۰ متری ارتفاعات استهبان یک گروه از نجاتگران هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از صعود و دسترسی به موقعیت اعلام شده با تجهیزات تخصصی کوهستان، به رهاسازی فرد گرفتار اقدام کردند که پس از ۲ ساعت تلاش وی را در ایمنی و سلامت کامل به نقطه امن در دامنه کوه انتقال دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.