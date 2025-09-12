پخش زنده
امروز: -
در نمایشگاه رقص قلم ۷۰ اثرخوشنویسی هنرمندان چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: دراین نمایشگاه ۲۸ هنرمند استان آثار خود در ابعاد مختلف با خط نسخ، نستعلیق، شکستهنستعلیق و ثلث خلق شده با محتوای اشعار و متنهای ادبی مختلف به نمایش گذاشتند
شهرام فرجی افزود: علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه تا ۲۴ شهریور، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به بازارچه صنایعدستی واقع در میدان قدس شهرکرد مراجعه کنند.