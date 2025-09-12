پخش زنده
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو و مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در دیداری مشترک، بر نقش گوانجو بهعنوان یکی از مهمترین مبدأهای تعامل فرهنگی و گردشگری دو کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ، راههای توسعه گردشگری سلامت، برگزاری رالیهای بینالمللی و همکاریهای فرهنگی برای توسعه گردشگری ایران بررسی شد.
سرکنسول ایران در گوانجو، با ابراز خرسندی از برپایی پاویون گردشگری ایران در نمایشگاه بینالمللی CITIE برای نخستین بار، گفت: جمعیت ۱۵۰ میلیونی استان گواندونگ و ۲۰ میلیونی شهر گوانجو در کنار تنوع فرهنگی و جایگاه اقتصادی برجسته این منطقه، فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری ورودی به ایران است.
حریری افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی گواندونگ با کشورهایی همچون روسیه برابری میکند و سرکنسولی ایران آماده است بسترهای لازم برای همکاری بخش خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری، بهویژه گردشگری سلامت را فراهم کند .
محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز با اشاره به جایگاه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بهعنوان مجری نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اقدامات انجامشده برای حضور هدفمند ایران در نمایشگاه CITIE را تشریح کرد و گفت : وزارت گردشگری نگاه ویژهای به بازار چین دارد و توسعه مناسبات فرهنگی و گردشگری بین دو کشور، یکی از اولویتهای جدی ما در این حوزه است.
همچنین دو طرف بر لزوم فراهمسازی زمینه مناسب برای توسعه گردشگری زمینی، بهرهبرداری از ظرفیتهای چین در ناوگان کمپر و کاروان و برگزاری رالیهای مشترک بین ایران و چین تأکید کردند.