برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» به تهیه کنندگی میلاد حق پرست، جمعه ۲۱ شهریور، از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «طهرانشاط» با موضوع سینما، به روی آنتن می‌رود ومحمدرضا ورزی (تهیه کننده، نویسنده و کارگردان)، حسین رحیمی (خواننده) و علیرضا مسلمی (کمدین)، مهمانان این برنامه خواهند بود.

این برنامه شاد و تماشایی با اجرای دو مجری نام آشنا و محبوب سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان به مدت ۹۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان می‌شود.

برنامه «طهرانشاط»، تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران هر هفته جمعه‌ها

ساعت ۱۰:۳۰، از قاب شبکه پایتخت (تهران) تماشایی می‌شود.