به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: دوره تخصصی پایه حمایت‌های روانی و اجتماعی با حضور ۱۷نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

محمد رفیعی افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحثی مانند شرح وظایف روانی و اجتماعی، ضرورت‌ها، آشنایی با علایم و نشانه‌های آسیب روانی و گروه‌های مختلف، سلامت روانی آسیب‌دیدگان، امدادگران و مدیران، زنان، کودکان، سالمندان، بیماران مزمن، معلولان، حمایت روانی کودکان، کمک‌های اولیه روانشناختی، مدیریت استرس و واکنش‌های روانی و اختلالات روانی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق نمره قبولی را کسب کردند گواهینامه اعطا شد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.