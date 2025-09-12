به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: این حادثه که روز گذشته رخ داد، نوجوانی ۱۶ ساله هنگام شنا کردن در رودخانه جراحی دچار غرق شدگی شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: با دریافت گزارش، نیرو‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی (۱۲۵) و تیم‌های عملیاتی هلال احمر و اورژانس به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جست‌و‌جو آغاز شد و شامگاه دیشب پیکر این نوجوان پیدا شد.