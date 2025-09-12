به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام به این شرح است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«انا للّه و انا الیه راجعون»

خبر رحلت دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر غلامرضا باهر، موجب نهایت تأسف وتألم گردید.

آن استاد متعهد، سالیان متمادی عمر پربرکت خویش را در خدمت به بیماران، به‌ویژه اقشار محروم، سپری نمود و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی درخشان و مورد اعتماد بزرگان، علما و مراجع به شمار می‌رفت.

اینجانب این ضایعه را به خاندان محترم، جامعه پزشکی، شاگردان و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة اللّه

قم - ناصر مکارم شیرازی