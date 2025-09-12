شهردار شوشتر از نورپردازی میادین شاهد، غدیر و پاسداران این شهر خبر داد.

نورپردازی میادین شاهد، غدیر و پاسداران شوشتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی واهبی گفت:با هدف زیباسازی بصری به ویژه در ایام شب طرح نور پردازی میادین شهر شوشتر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در راستای این طرح میادین شاهد، غدیر و پاسداران نورپردازی شد. با اجرای این طرح، ضمن افزایش روشنایی و ایمنی تردد شهروندان در ساعات شب، جلوه‌ای زیبا و چشم‌نواز به فضای شهری بخشیده می‌شود.

شهردار شوشتر خاطر نشان کرد: این شهرداری در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط زیست شبانه شهر، برنامه‌های متنوعی را در دستور کار دارد و تلاش مجموعه مدیریت شهری رضایت عمومی شهروندان است.