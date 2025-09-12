به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: درگیری زمانی آغاز شد که مهاجمان مسلح بر سر راه کاروان نیرو‌های امنیتی در مناطق «لعل قلعه» و «سربانده» در بخش لوئر دیر کمین کرده و به سوی آنان تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش در این حمله تروریستی ۷ نیروی مرزبانی ارتش پاکستان کشته و دستکم ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی می‌گویند عملیات همچنان ادامه دارد و به تروریست‌ها نیز تلفات سنگینی وارد شده است، اما جزئیات بیشتری در این‌باره منتشر نشده است.

این درگیری در حالی رخ داده که فعالیت گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» در ایالت خیبرپختونخوا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی این روز‌های اسلام‌آباد تبدیل شده است.

مقامات پاکستانی بار‌ها اعلام کرده‌اند که این گروه از پناهگاه‌های امن در خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی حملات خود علیه پاکستان استفاده می‌کند.