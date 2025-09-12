به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کانون خادمیاران رضوی شهرستان جغتای گفت: این برنامه که باقرائت قاری برجسته کشوری آقای ابراهیم جاویدی از مشهد مقدس و قاریان برتر شهرستان و مولودی خوانی و مسابقه قرآنی برای گروه‌های سنی مختلف و نور افشانی برگزارشد به قاریان و برندگان مسابقات جوایزی اهدا شد.

موسی الرضا سپهری افزود: حجت السلام محمد امین فروتن مسئول تبلیغات اسلامی جغتای نیز در خصوص ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق سخنرانی کرد.