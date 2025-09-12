مهاجم ترکیه‌ای که در نیم فصل لیگ گذشته و همزمان با آمدن اسماعیل کارتال به پرسپولیس به این تیم آمده بود به گوجالی اسپور پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دورسون فصل گذشته و در حالی که عضو تیم آلانیا اسپور ترکیه بود با پیشنهاد پرسپولیس مواجه شد. کارتال هم توانست این بازیکن را متقاعد کند که به پرسپولیس بیاید و بالاخره در نیم فصل لیگ بیست و سوم این اتفاق افتاد.

اما در پایان فصل و در حالی که در ۱۲ بازی ۵ گل برای پرسپولیس زده بود و یک فصل دیگر هم با این تیم قرارداد داشت با شرایط ویژه‌ای مواجه شد و حالا

از ترکیه خبر رسیده که دورسون به تیم گوجالی اسپور که فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دسته اول ترکیه به سوپرلیگ صعود کرد پیوسته است.

گوجالی اسپور آغاز خوبی در سوپرلیگ نداشته است و از ۴ بازی فقط یک امتیاز گرفته است.