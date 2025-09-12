از ساعت ۹ صبح امروز جمعه، تردد انواع وسایل نقلیه از تهران به سمت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور از ساعت ۹ صبح امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، تردد انواع وسایل نقلیه از تهران به سمت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال ممنوع شد.
همچنین، از ساعت ۱۱ محدوده پل زنگوله بهسمت تهران و کرج یکطرفه خواهد شد.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی:
- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشند.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و محدوده ولی آباد
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدودههای سه راهی چلاو، محمدآباد، بایجان و آب اسک
- ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار
- تردد روان در محور سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه قزوین - رشت، محور هراز مسیر (جنوب به شمال) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان
ادامه محدودیتهای ترافیکی در جادههای مازندران
محدودیتهای ترافیکی که از سه شنبه ۱۸ شهریورماه در جادههای مازندران و کشور آغاز شده تا فردا شنبه ۲۲ شهریور ادامه دارد.
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
ب - روز جمعه ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام میشود.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز :
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تاریخهای ۱۴۰۴/۰۶/۲۱، ۲۰، ۱۹ و ۱۸ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴. محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ و ۱۸ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
۵. محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس
- تردد انواع تریلر و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ و ۲۱ در محور فوق ممنوع میباشد.