از ساعت ۹ صبح امروز جمعه، تردد انواع وسایل نقلیه از تهران به سمت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور از ساعت ۹ صبح امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، تردد انواع وسایل نقلیه از تهران به سمت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال ممنوع شد.

همچنین، از ساعت ۱۱ محدوده پل زنگوله به‌سمت تهران و کرج یک‌طرفه خواهد شد.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی:

- تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشند.

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و محدوده ولی آباد

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های سه راهی چلاو، محمدآباد، بایجان و آب اسک

- ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار

- تردد روان در محور سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه قزوین - رشت، محور هراز مسیر (جنوب به شمال) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان

ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران

محدودیت‌های ترافیکی که از سه شنبه ۱۸ شهریورماه در جاده‌های مازندران و کشور آغاز شده تا فردا شنبه ۲۲ شهریور ادامه دارد.

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

ب - روز جمعه ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام می‌شود.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز :

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۶/۲۱، ۲۰، ۱۹ و ۱۸ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز‌های چهارشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ و ۱۸ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

۵. محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس

- تردد انواع تریلر و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز‌های چهارشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ و ۲۱ در محور فوق ممنوع می‌باشد.