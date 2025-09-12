پخش زنده
معاون میراثفرهنگی استان همدان گفت:برنامه حفاظتی تعدادی از بناهای بافت تاریخی همدان توسط اداره میراثفرهنگی استان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید حیدری تاکید کرد: درحالحاضر در هسته مرکزی بافت تاریخی همدان بیش از ۱۳۰ بنای ثبت و واجد ارزش تاریخی وجود دارد که در اختیار مردم، میراثفرهنگی و دیگر دستگاههای شهری است و برنامه مرمتی و حفاظتی از این بناها در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: بافت تاریخی همدان بهعنوان بافتی ارزشمند و متراکم در رینگ مرکزی شهر همدان قرار گرفته است و درحالحاضر بیش از ۱۳۰ خانه و بنای تاریخی ثبتی و واجد ارزش تاریخی در فهرست مرمت و احیاء قرار دارند.
معاون میراثفرهنگی استان همدان گفت: در حال حاضر برنامهای که در نظر داریم حفاظت و احیاء از بافت و خانهها و بناهای تاریخی در قالب زیرساختهای گردشگری است، به عنوان مثال، خانه احمدی یا خانه مازوچی به بهترین شکل ممکن مرمت و هماکنون تبدیل به هتل بوتیک شده که در هفته دولت با حضور استاندار همدان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
حیدری تصریح کرد: بناهای تاریخی ارزشمند زیادی در بافت تاریخی همدان وجود دارد از جمله مدرسه آزاد، خانه تاریخی صابریون، خانه ضرابی، حمام قلعه و حمام حاجی که اداره میراثفرهنگی برنامههای حفاظتی آنها را تهیه کرده و هماکنون مرمتگران، در این بناهای تاریخی با نظارت مستقیم میراثفرهنگی در حال فعالیت هستند تا پس از مرمت و احیاء و تبدیل شدن به زیرساختهای گردشگری با کاربری پذیرایی و اقامتی در چرخه گردشگری قرار بگیرند.