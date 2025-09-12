پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشورها، برای صهیونیستها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این سکوت دست بردارد.
بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمیشناسد.
حمله به خاک قطر و برادران فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.