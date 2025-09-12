مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در پیامی نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشور‌ها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این ‎سکوت دست بردارد.

بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد.

حمله به خاک ‎قطر و برادران ‎فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.