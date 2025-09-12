به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی خوزستان گفت: این رقابت‌ها به میزبانی استان تهران در حال برگزاری است که امیدواریم ورزشکاران استان در سه شاخه قدرت، استقامت و فری استایل نمایش خوبی داشته باشند و تلاش آنها همراه با کسب مدال باشد.

پرستو شهنی افزود: در شاخه قدرت علی فیوضی، مهدی علیزاده و کسری عطاردی، در شاخه استقامت یاسین راشد نژاد و محمدرضا شیاسی و در شاخه فری استایل مسعود امیریان باغ احمد، نمایندگان اعزامی استان به رقابت‌های قهرمانی کشور هستند.

او آمادگی تیم استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ورزشکاران استان در شرایط عملکردی خوبی در این مسابقات حاضر می‌شوند و همگی شانس کسب مدال دلرند.