دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی «یوسف» استان مرکزی از انتشار فراخوان این رویداد ادبی فرهنگی خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد ادبی – فرهنگی تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک روزبه با اشاره به اینکه جشنواره جایزه ادبی «یوسف» در سه بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره ویژه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت با محوریت «ایران قوی» و موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و بازآفرینی روایت‌های مردمی از دفاع مقدس طراحی و برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس قوانین اعلام‌شده، حجم آثار در بخش داستان کوتاه حداکثر ۳ هزار کلمه، در بخش داستان بلند حداکثر ۱۵ هزار کلمه و در بخش داستانک حداکثر هزار و ۵۰۰ کلمه خواهد بود. ذکر مشخصات کامل نویسنده و ارسال شماره همراه الزامی است و تنها آثار تایپ‌شده در فایل Word مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره جایزه ادبی «یوسف» گفت: علاقه‌مندان می‌توانند فایل آثار خود را به همراه مشخصات و شماره تماس از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره ۰۹۳۹۴۹۳۵۰۴۹ و یا به ایمیل markaziadabiyatbonyad@gmail.com ارسال کنند.

گفتنی است؛ جایزه ادبی «یوسف» به‌عنوان یکی از معتبرترین رویداد‌های ادب در حوزه دفاع مقدس، طی سال‌های اخیر نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های جوان، معرفی نویسندگان برجسته و ثبت روایت‌های بومی و مردمی از حماسه دفاع مقدس داشته است و دوره چهاردهم آن نیز می‌تواند گامی مؤثر در استمرار این جریان فرهنگی ادبی باشد.