پخش زنده
امروز: -
میانگین هوای اصفهان در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۵۸، دانشگاه صنعتی با ۶۳، خیابان رودکی ۶۲، خیابان رهنان ۷۰، خیابان زینبیه ۵۴، بولوار کاوه ۶۴، خیابان میرزا طاهر ۵۹ و ولدان با ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاههای پارک زمزم با ۴۶، سپاهانشهر ۵۰، خیابانهای فرشادی، فیض و کردآباد با ۴۹ و خیابان هزار جریب با ۳۱ AQI در شرایط پاک است.
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح روز جمعه بیست و یکم شهریور با میانگین ۵۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.