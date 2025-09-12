پخش زنده
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همدان گفت: هوشمند سازی در بخش کشاورزی استان در حال انجام است که باید کشتها را متناسب با شرایط اقلیمی آینده، سازگار کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صفت الله مرادی در نشستی با موضوع «کشاورزی هوشمند» با بیان اینکه کشاورزان نباید به سمت کشت دوم بروند افزود: در صورت نیاز به کشت دوم توصیه میشود کشت دیم سبز انجام شود و با توجه به موقعیت اقتصادی و شرایط کنونی کشور، تمرکز ما بر معرفی توانمندیهای فنی کشاورزی استان است.
او تاکید کرد: یکی از پتانسیلهای مهم استان، فعالیت شرکتهایی است که در زمینه تولید تجهیزات، سامانههای آبیاری، نرمافزارهای کشاورزی، استفاده از دادههای هواشناسی و برنامهریزیهای کشاورزی پیشرفت چشمگیری داشتهاند و در این حوزهها برند هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همدان گفت: هفته گذشته شاهد رونمایی برنامهای بودیم که توسط این شرکتها ارائه شد و امکان مدیریت دقیق کاشت، برداشت و زمانبندی فعالیتهای کشاورزی را فراهم میکند.
مرادی با اشاره به اینکه پیشرفتهای حوزه اتوماسیون در استان فوقالعاده است تصریح کرد: سامانههای هوشمند طراحی شده به گونهای عمل میکنند که اپراتور یا کارگر در حداقل میزان دخالت، میتواند فرآیندهای کشاورزی را مدیریت کند، حتی سنسورها دما و پارامترهای مختلف را اندازهگیری میکنند و دستگاه مرکزی با تحلیل دادهها، دستور به باز یا بسته شدن دریچهها، روشن شدن تجهیزات و مدیریت زمان و مقدار آبیاری میدهد.
او تاکید کرد: هدف ما این است که بهرهبرداران کشاورزی با همین امکانات، بیشترین بهرهوری را از منابع آب، خاک و محیط زیست داشته باشند و کشاورزی پایدار با حداقل آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شود.
مرادی گفت: مهندسی و هوشمندسازی کشاورزی ضرورتی اجتنابناپذیر است و در همین راستا دورههای آموزشی مختلفی برای بهرهبرداران و بازدیدکنندگان در نمایشگاهها برگزار میشود.