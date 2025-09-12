در پی سیلاب روستای شیاده بندپی غربی بابل، ۲۹ حادثهدیده و ۱۳ خودرو از سیلاب رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه اطلاعرسانیهلالاحمر مازندران اعلام کرد: در پی بارش شدید باران در روستای شیاده بخش بندپی غربی شهرستان بابل، سیلاب و آبگرفتگی موجب گرفتار شدن ۱۳ خودرو و ۳۹ حادثهدیده شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان (EOC)، تیمهای عملیاتی پایگاه هلالاحمر بندپی همراه با نیروهای مردمی و خودروهای یدککش و تراکتور به محل حادثه اعزام شدند.
با تلاش امدادگران و همکاری افراد محلی، تمام خودروها و حادثهدیدگان از وضعیت خطرناک خارج شده و عملیات امدادرسانی با موفقیت پایان یافت.