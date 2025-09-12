رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: یک گروه شکارچی متخلف به جرم شکار غیرمجاز خرگوش در دام محیط بانان مراغه‌ای گرفتار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا زارع افزود: محیط بانان این شهرستان موقع گشت زنی در منطقه حفاظت شده صوفی چای موفق به دستگیری یک گروه شکارچی متخلف شدند.

وی با بیان اینکه از این گروه ۲ قبضه سلاح شکاری و لاشه سه سر خرگوش کشف شد اضافه کرد: سلاح‌های این گروه متخلف ضبط شد و خود آنها نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گفته رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گشت و کنترل شبانه روزی در دامنه‌های سهند به خصوص منطقه حفاظت شده صوفی چای همواره در دستور یگان حفاظت این اداره قرار دارد و در صورت مشاهده هر گونه شکار و صید مطابق با ضوابط و مقررات قانونی با افراد خاطی برخورد به عمل خواهد آمد.