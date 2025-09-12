رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منصور پوریان رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه طی روز‌های اخیر شاهد جهش قیمت در بازار گوشت گوساله زنده بودیم که این موضوع نادر و بی‌سابقه بود تصریح کرد: به دلیل این نوسان هر کیلوگرم گوشت گوساله ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که کمبود نهاده‌های دولتی، بالا رفتن قیمت نهاده‌های آزاد در بازار و افزایش قیمت گوشت‌های منجمد برزیلی از عوامل این گرانی است.

رئیس شورای تامین دام گفت: دولت برای تامین گوشت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد و دام زنده بازار را کنترل کند به طوری‌که از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار راس دام کشتاری از مبداء پاکستان و حدود ۳۰ هزارتن گوشت منجمد به کشور وارد شده است.

وی افزود: همچنین اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد که در مجموع بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن است که می‌تواند تاثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.

وی اظهار داشت: این اقدام‌ها برای تثبیت بازار، ذخیره سازی و حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود، البته با شرط حمایت مناسب از تولیدکنندگان داخلی، چون در صورت بی توجهی تولید داخلی ممکن است تضعیف شده و از چرخه تولید خارج شود.

پوریان جمعیت دام سبک کشور را حدود ۶۸ میلیون رأس عنوان کرد و گفت: ایران یکی از چهار قدرت تولید دام سبک در جهان است بنابراین حمایت از صنعت دامداری و برنامه ریزی منسجم برای توسعه پرواربندی و حمایت از تولید داخلی کلید رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز است، زیرا اگر تولید کننده ما در شرایط بد قرار بگیرد می‌تواند سرمایه خود را به بخش‌های دیگر منتقل کند.

وی ادامه داد: اکنون قیمت‌های کنونی هر کیلوگرم گوشت برزیلی حدود ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که باید با قیمت‌های حدود ۴۰۰ هزار تومان به فروش برسد که این امر نشان دهنده مشکلات بازار است که باید رفع شود تا هم بازار تقویت و حمایت شود و هم تولید داخلی بتواند رشد کند.