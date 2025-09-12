پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری سارقان مغازهها در قم خبر داد و گفت: هویت سارقان که از مجرمان سابقهدار بودند شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ جعفر عباس علی پور گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازههای سطح شهر قم به شیوه تخریب شیشه سکوریت که موجب نارضایتی اصناف و کسبه شده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسی صحنههای سرقت و بازبینی دوربینهای مداربسته نشان داد سارقان پس از شناسایی مغازههایی که در طول روز تعطیل، اما کرکره آنها پایین کشیده نمیشد، با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و سر و صورت پوشیده در صحنه حاضر و اقدام به تخریب شیشه سکوریت و سرقت لپتاپ از مغازهها میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: با تلاش شبانهروزی کارآگاهان، بهرهگیری از منابع اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت سارقان که از مجرمان سابقهدار بودند شناسایی شد و صبح امروز طی یک عملیات منسجم در مخفیگاهشان هنگام مصرف مواد مخدر دستگیر شدند.
عباس علی پور افزود: متهمان در بازجوییهای اولیه به ارتکاب سرقتها اعتراف کرده و تعدادی از لپتاپهای مسروقه نیز کشف و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی این افراد همچنان ادامه دارد.