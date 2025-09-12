به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مدیر جهاد کشاورزی اسکو از شناسایی ۸۰۰ متر مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این اراضی خبر داد و گفت: این بازدید به منظور اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در مناطق اسکو، خاصه‌لر و سرین‌دیزج ایلخچی انجام شده است.

به گفته ابوالفضل فرشبافیان با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت و پرونده آنان مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری، برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد.

فرشبافیان با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ملی و بستر تأمین امنیت غذایی از اولویت‌های اصلی این اداره است هشدار داد: هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، تهدیدی مستقیم برای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.