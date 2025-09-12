پخش زنده
امروز: -
در بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از اراضی شهرستان اسکو ۶ هزار متر مربع از زمینهای زراعی و باغی این شهرستان از نظر تغییرات کاربری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مدیر جهاد کشاورزی اسکو از شناسایی ۸۰۰ متر مربع ساختوساز غیرمجاز در این اراضی خبر داد و گفت: این بازدید به منظور اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در مناطق اسکو، خاصهلر و سریندیزج ایلخچی انجام شده است.
به گفته ابوالفضل فرشبافیان با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت و پرونده آنان مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری، برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد.
فرشبافیان با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ملی و بستر تأمین امنیت غذایی از اولویتهای اصلی این اداره است هشدار داد: هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، تهدیدی مستقیم برای توسعه پایدار بخش کشاورزی است.