دیروز تریلی کفش، مغازه صافکاری و یک منزل مسکونی دچار آتش سوزی شد، چهار نفر در این حوادث مصدوم شدند و ۶ نفر نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: دیروز آتش سوزی یک دستگاه تریلی حمل کفش در بزرگراه بابانظر اعلام و آتش‌نشانان از پنج ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسین صالح افزود: این آتش سوزی با تلاش ۲ ساعته آتش‌نشانان مهار شد و این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت دقیق آن در دست بررسی است.

وی ادامه داد: آتش سوزی یک مغازه صافکاری در خیابان مفتح شرقی با تلاش و سرعت عمل آتش‌نشانان این آتش سوزی مهار و از گسترش آن پیشگیری شد.

معاون عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و علت حادثه در دست بررسی است.

صالح افزود: آتش سوزی یک منزل مسکونی در خیابان چراغچی ۵۰ اعلام و آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر در طبقه سوم این ساختمان محبوس شده بودند که با سرعت عمل آتش نشانان به محل امن منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان مهار شد و علت وقوع آن در دست بررسی است.