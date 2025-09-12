مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : از جمع یک میلیون و ۵۲ هزار نفر شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۰۱ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این میان ۵۶۰ هزار نفر انتخاب رشته کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر علیرضا کریمیان گفت‌: براساس آمار شرکت کنندگان در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در مجموع تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته شدند.

کریمیان یادآور شد: در مجموع بیش از ۵۶۰ هزار نفر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ انتخاب رشته کرده‌اند که به این آمار افرادی که فقط برای کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کرده‌اند نیز اضافه می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: متقاضیانی که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی یا رشته‌های بدون آزمون هستند تا دوشنبه ۲۴ شهریورماه فرصت دارند ضمن ثبت نام، کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل در فرم انتخاب رشته تکمیل کنند.

علیرضا کریمیان گفت: نتایج اولیه به صورت خام یک بار در خرداد و یک بار در مردادماه برای داوطلبان اعلام شد. نتیجه علمی همه متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه‌های آزمایشی از روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شد و پس از تغییرات عمده به ویژه در گروه علوم تجربی دو سری اصلاحیه برای دفترچه منتشر شد.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در نیمه مهرماه اعلام می‌شود.